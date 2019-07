ഇന്ത്യ പാക് വിഭജനത്തിനു ശേഷവും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അഭയാര്‍ഥിയായി തുടരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ ശേഖര്‍ കപൂറിനെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് ഗാനരചയിതാവ് ജാവേദ് അക്തര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇരുവരും സ്വാഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബുദ്ധിജീവികളെ ഭയപ്പെട്ടാണ് താന്‍ ജീവിക്കുന്നതെന്ന ശേഖറിന്റെ വാചകങ്ങളാണ് ജാവേദ് അക്തറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ സിനിമകള്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ ബുദ്ധിജീവികള്‍ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും എന്നാല്‍ ആ അംഗീകാരം പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്നതു പോലെ ഭീകരമാണെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരു അഭയാര്‍ഥിയായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നും ശേഖര്‍ കപൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'ഇന്ത്യ-പാക് വിഭജനസമയത്ത് അഭയാര്‍ഥിയായാണ് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതമുണ്ടാകാന്‍ അന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ എല്ലാം നല്‍കി. ഈ ബുദ്ധിജീവികളെ അന്നേ ഭയമായിരുന്നു. എന്നെ എന്നും നിസ്സാരവത്ക്കരിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ചെറുതായിക്കണ്ടിട്ടേയുള്ളൂ. എന്റെ സിനിമകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നെന്നെ അംഗീകരിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും എനിക്കവരെ ഭയമാണ്. പാമ്പുകടിയേല്‍ക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ ആശ്ലേഷം. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോഴും അഭയാര്‍ഥി തന്നെ..' ശേഖര്‍ കപൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയൊരു ട്വീറ്റെന്ന് സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സിനിമാതാരങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രമുഖര്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്തുമായി രംഗത്തു വന്നത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം ശേഖര്‍ കപൂറിന്റെ പ്രസ്താവനയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ അടക്കം കരുതുന്നത്. ജാവേദ് അക്തറിന്റെ വിമര്‍ശനവും ആ രീതിയിലാണ്. 'താങ്കളെ ആശ്ലേഷിച്ച ആ പാമ്പുകള്‍ ആരെല്ലാം? ആരാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ ബുദ്ധിജീവികള്‍? ശ്യാം ബനേഗല്‍, അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, രാം ചന്ദ്ര ഗുഹ ഇവരൊക്കെയാണോ? താങ്കളുടെ സ്ഥിരബോധം നശിച്ചോ? നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കു സുഖമില്ല. ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണാന്‍ നാണമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടെ'ന്നും ജാവേദ് അക്തര്‍ പരിഹസിക്കുന്നു.

'ഇന്ത്യ മാതൃരാജ്യമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നതിലും ഇപ്പോഴും അഭയാര്‍ഥിയെന്നു കരുതുന്നതിലും എന്തര്‍ഥമാണുള്ളത്.? സ്വന്തം രാജ്യത്തിരുന്ന് ഇവിടുത്തെയല്ലെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എവിടെയൊണ് അഭയാര്‍ഥിയല്ലെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുക? പാക്കിസ്താനില്‍ ചെന്നാലാണോ എന്നും ജാവേദ് വിമര്‍ശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ നാടകീയമാക്കണോയെന്നും ജാവേദ് ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഭൂതകാലത്തെ വിസ്മരിച്ച്, ഭാവിയെപ്പറ്റി ആകുലതകളില്ലാതെ, വര്‍ത്തമാനകാലത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നു എപ്പോഴും പറയും. അതേ ആള്‍ തന്നെ പറയുന്നു, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അഭയാര്‍ഥിയെ പോലെ തോന്നുന്നുവെന്ന്. ഈ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കാന്‍ വലിയ ഭൂതക്കണ്ണാടി വച്ചൊന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല.' ജാവേദ് പരിഹാസം കലര്‍ത്തി ചോദിച്ചു.

അതേ സമയം, അഭയാര്‍ഥിയെന്നാല്‍ അതിനര്‍ഥം സ്വയം ജിപ്‌സിയായി തോന്നുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് ജാവേദ് അക്തറിന്റെ ട്വീറ്റിനോട് ശേഖര്‍ കപൂറിന്റെ പ്രതികരണം. നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ള സംവിധായകനാണ് ശേഖര്‍ കപൂര്‍. എന്നാല്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങളുന്നയിക്കാറുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് ജാവേദ് അക്തര്‍.

മത അസഹിഷ്ണുത, ആള്‍ക്കൂട്ടാക്രമണങ്ങള്‍, ജയ് ശ്രീറാം മുഴക്കിയുള്ള കൊലകള്‍ ഇവ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകലില്‍ നിന്നുമുള്ള നാല്‍പ്പത്തിയൊമ്പതോളം പ്രമുഖര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി രംഗത്തു വന്നത്. എന്നാല്‍ അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഇരുവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

