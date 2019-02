തൃശ്ശൂർ: കിരീടമണിയിച്ച് കൈയിൽ ചെങ്കോൽ നൽകിയപ്പോൾ നടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ മുഖത്ത് ആഹ്ലാദം തെളിഞ്ഞു. ജഗതി ശ്രീകുമാർ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന നിർമാണക്കമ്പനി അതിരപ്പിള്ളി സിൽവർ സ്റ്റോം വാട്ടർതീം പാർക്കിനായി നിർമിക്കുന്ന പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അത്. ഏഴുവർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് ജഗതി ശ്രീകുമാർ എന്ന നടന്റെ അഭിനയരംഗത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ വേദികൂടിയായി അത് മാറി.

വേദിയിലെത്തിയ അഭിനയത്തിന്റെ രാജാവിന് സിൽവർസ്റ്റോം മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എ.ഐ. ഷാലിമാറാണ് കിരീടവും ചെങ്കോലും സമ്മാനിച്ചത്. തടിച്ചുകൂടിയ ജനത്തെ ജഗതി കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. വിശിഷ്ടാതിഥിയായെത്തിയ നടൻ മനോജ് കെ. ജയന് കൈകൊടുത്തു. പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ച മനോജ് കെ. ജയൻ ക്യാമറ ജഗതിയുടെ നേരെ തിരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ച് കൈവീശി. ഭാര്യ ശോഭ, മകൻ രാജ് കുമാർ, മകൾ പാർവതി, പേരക്കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ജഗതി എത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുഖം കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം. സിൽവർസ്റ്റോം പാർക്കിൽ ഉല്ലസിക്കാനെത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനായിട്ടാണ് ജഗതി അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും മാത്രമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്.

