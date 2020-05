ലോക് ഡൗണിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായവുമായി നടൻ ജ​​ഗപതി ബാബു. സിനിമയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പുറമെ ആന്ധ്ര പ്രദേശിൽ ഉപജീവനത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന 10000 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ജ​ഗപതി ബാബു ദിനവും സഹായിക്കുന്നത്. പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി തുടങ്ങി അവശ്യസാധനങ്ങളാണ് നടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നടനെ പ്രശംസിച്ച് സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധിപേരാണ് രം​ഗത്ത് വന്നത്.

തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ജഗപതി ബാബു. 25 വർഷം നീണ്ട കരിയറിൽ 120 ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടു, കൂടാതെ മൂന്ന് ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരങ്ങളും ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാറിന്റെ ഏഴ് നന്ദി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം നേടി.

പുലിമുരുകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരമാണ് അദ്ദേഹം. മോഹൻലാൽ നായകനായ ചിത്രത്തിൽ ഡാഡി ​ഗിരിജ എന്ന വില്ലനെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.

പുലിമുരുകന് ശേഷം ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദിയിലും മമ്മൂട്ടി പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മധുരരാജയിലും ജ​ഗപതി ബാബു വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങി.

Content Highlights: Jagapathi Babu helps 10,000 every day during lock down covid19 Pandemic