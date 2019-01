ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള നടനാണ് ജാക്കി ചാന്‍. ആക്ഷന്‍-കോമഡി സിനിമകളിലൂടെയാണ് ജാക്കി ചാന്‍ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയത്. എന്നാല്‍, ജാക്കി ചാന്റെ ഒരു സിനിമയിലെ രംഗം ഇറാനിലെ കിഷ് ദ്വീപിലെ ആളുകളെ ഞെട്ടിച്ചു. ജാക്കി ചാന്‍ നായകനായ ഷിന്‍ജുക്കു ഇന്‍സിഡന്റ് എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത്. ജാക്കി ചാന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുന്ന രംഗമാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെ (ഐ.ആര്‍.ഐ.ബി) ചൊടിപ്പിച്ചത്.

കനത്ത സെന്‍സന്‍ ഷിപ്പ് നിയമങ്ങളുള്ള ഇറാനില്‍ ഇത്തരം രംഗങ്ങള്‍ അനുവദനീയമല്ല. ഒരു ലോക്കന്‍ ചാനലിലാണ് ജാക്കി ചാന്റെ ഷിന്‍ജുക്കു ഇന്‍സിഡന്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ ഇതെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഐ.ആര്‍.ഐ.ബി ലോക്കല്‍ ചാനലിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു.

നടിമാരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലടക്കം ഇറാനില്‍ കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മില്‍ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന രംഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.

Content Highlights: jackie chan sec scene from Shinjuku Incident gets problem in iran irib censorship