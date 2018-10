വിജയ് കൃഷ്ണ ആചാര്യയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാന്റെ ട്രെയിലര്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് റിലീസായത്. വലിയ രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ ട്രെയിലറില്‍ ആമിര്‍ഖാന്റെ രൂപം പൈറേറ്റ്‌സ് ഓഫ് കരീബിയന്‍ എന്ന സിനിമയിലെ ജാക്ക് സ്പാരോയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ജാക്ക് സ്പാരോ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ സ്രാഷ്ടക്കളില്‍ ഒരാളായ ടെഡ് എലിയറ്റാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്. ജോണി ഡെപ്പാണ് ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ജാക്ക് സ്പാരോയും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള സാമ്യങ്ങള്‍ സിനിമയില്‍ പ്രകടമാണ്. ശ്രിക്യഷ്ണന്‍ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചല്ല പകരം തന്റെ ബുദ്ധിയും വൈഭവവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതേ സ്വഭാവ രീതി തന്നെയാണ് ജാക്ക് സ്പാരോയ്ക്കും ഉള്ളത്. തന്റെ ബുദ്ധിയും വൈഭവവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ജാക്ക് സ്പാരോയും പ്രശ്‌നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒട്ടനേകം സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍ ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ കഥാപാത്ര രൂപികരണത്തിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

എന്നാല്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെ വന്‍ ട്രോള്‍ പ്രവാഹമാണ് ട്വിറ്ററില്‍. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ജാക്ക് സ്പാരോയാണ് ട്രോളില്‍ പ്രമുഖന്‍.

ContentHighlights:jack sparrow and lord sree krishna ,thugs of hindosthan aamir khan look, vijay krishna aacharaya, aamir khan, pirates of caribian