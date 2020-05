മുഖ്യധാരാ സിനിമകളില്‍പ്പെടാത്ത അയ്: ദ് അദേഴ്‌സ് എന്ന ബെംഗാളി സിനിമയും ഒ.ടി.ടി. റിലീസിന്. തിയ്യറ്ററില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒ.ടി.ടി. റിലീസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സംവിധായകന്‍ ദേബേശ് ചാറ്റര്‍ജി പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ ബംഗാളി സിനിമയായി 'അയ്: ദ് അദേഴ്‌സ്' മാറി.

2018-ല്‍ നിര്‍മിച്ച ചിത്രം നിരവധി ചലത്രോത്സവങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ തിയ്യറ്റര്‍ റിലീസിനു ആവശ്യമായ സി.ബി.എഫ്.സി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

'തിയ്യറ്ററില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാഹചര്യം മൂലം എല്ലാം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. തിയ്യറ്ററുകള്‍ ഇനി എന്ന് തുറക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് വഴികള്‍ നോക്കേണ്ടി വന്നത്', സംവിധായകന്‍ ദേബേശ് പറയുന്നു.

'മൈസിനിമാഹാള്‍' എന്ന ആപ്പിലൂടെ മേയ് 22-ന് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വലിയ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഹൗസുമായി സിനിമ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തില്‍ മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2015-ല്‍ ഇറങ്ങിയ 'നാട്ടോകര്‍ മോട്ടോ: ലൈക്ക് എ പ്ലേ'യാണ് ദേബേശിന്റെ ആദ്യ സിനിമ.

Content Highlights: Iye: the others becomes first bengali film to be released on OTT platform