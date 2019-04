ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്‍ ലണ്ടനിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് സിനിമാത്തിരക്കുകളിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്‌. അസുഖം പൂര്‍ണമായും ഭേദമായി അഭിനയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതും വീണ്ടും ജീവിതത്തിലെ നല്ലകാലം വന്നതുമെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് നടന്റെ ഭാര്യ സുതാപ സിക്ദര്‍. വികാരാധീനയായി അവരെഴുതിയ കുറിപ്പ് അടങ്ങിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.

കുറിപ്പിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍

ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വര്‍ഷം.. വേദനയും പ്രതീക്ഷയും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ സമയം പരീക്ഷിക്കുന്ന കാലം ഇതിനു മുമ്പു വന്നിട്ടില്ല. തിരികെ ജോലികളിലേക്ക് പിച്ചവെയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഈ പുതിയ തുടക്കത്തിന് കരുത്തേകിയ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥനകളര്‍പ്പിച്ച അപരിചിതരായ ഒട്ടനവധി പേരോടും നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലെനിക്ക് ഇപ്പോഴും..അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന വാക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള അര്‍ഥം മനസിലായിരുന്നില്ലെനിക്ക്. ഇപ്പോള്‍ അതും മനസിലാകുന്നു.. എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിനും ശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിച്ചവരുണ്ട്. കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ എനിക്ക് കരുത്തായ ഓരോരുത്തരേയും പേരെടുത്തു പറയാനാവാത്തതില്‍ ഞാന്‍ ഖേദിക്കുന്നു. അതില്‍ എനിക്കറിയാത്ത പലരും എന്റെ മാലാഖമാരായെത്തിയവരാണ്. ജോലിയില്‍ തിരികെയെത്തി..ജീവിതത്തിലെ പാട്ടും ഡാന്‍സുമെല്ലാം തുടരുകയാണ് വീണ്ടും.. നിങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥനകളില്‍ ഞങ്ങളെക്കൂടെ ചേര്‍ത്തതിന് നന്ദി..

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇര്‍ഫാന് എന്തോ അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന തരത്തില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തലച്ചോറില്‍ ക്യാന്‍സറാണെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് താരം തന്നെ ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തെത്തി. കാര്യങ്ങള്‍ വളച്ചൊടിക്കരുതെന്നും വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും തനിക്ക് യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ന്യൂറോ എന്റോക്രൈന്‍ ട്യൂമറാണെന്നും ലണ്ടനിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കു പോവുകയാണെന്നും ഇര്‍ഫാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഹിന്ദി മീഡിയം ടു എന്ന ചിത്ത്രതിന്റെ തിരക്കുകളിലാണ് താരമിപ്പോള്‍. കരീന കപൂറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. 2017ല്‍ സാകേത് ചൗധരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിന്ദി മീഡിയം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം വന്‍ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights : Irfan Khan back to films after tumour treatment, Sutapi Sikdar facebook post, Hindi Medium 2 new film,