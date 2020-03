രജനികാന്ത് അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സാഹസിക ടെലിവിഷന്‍ ഷോയായ മാന്‍ വേഴ്സസ് വൈല്‍ഡിന്റെ പുതിയ പ്രമോ പുറത്തിറങ്ങി. കേരള-കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയിലെ ബന്ദിപ്പൂര്‍ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ബന്ദിപ്പൂര്‍ വനമേഖലയിലാണ് ഷോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രജനിയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവതാരകന്‍ ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രമോയിലുണ്ട്. അതിന് രജനി പറയുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെ...

18,19 വയസ്സില്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ ബസ്‌കണ്ടക്ടറായി താന്‍ ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. മാദ്രാസിലെ ഒരു ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഞാന്‍ പഠിച്ചു. അവിടെ വച്ച് പ്രശ്‌സത സംവിധായകന്‍ കെ ബാലചന്ദറെ ഞാന്‍ കണ്ടു. അദ്ദേഹമാണ് സിനിമയില്‍ എടുത്തത്. അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിയത്.

പേരും പ്രശസ്തിയും എന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. അഭിനയം തീരുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ രജനിയല്ല, ശിവാജി റാവുവാണ്. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഞാന്‍ അതെക്കുറിച്ച് ഓര്‍ക്കുകയുള്ളൂ.

രജിനിക്ക് 70 വയസ്സായെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സ് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യാതിഥിയായെത്തിയ ഷോ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ബാനിജയ് ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റോറസ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഷോയുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍. മാര്‍ച്ച് 23 ന് രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

Content Highlights: Into The Wild With Bear Grylls And Rajinikanth, man vs wild new promo Sneak Peek