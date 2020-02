രജനികാന്ത് അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത സാഹസിക ടെലിവിഷന്‍ ഷോയായ മാന്‍ വേഴ്‌സസ് വൈല്‍ഡിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. കേരള-കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയിലെ ബന്ദിപ്പൂര്‍ കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ബന്ദിപ്പൂര്‍ വനമേഖലയിലാണ് ഷോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകനായ ബിയര്‍ ഗ്രില്‍സിന്റെ സാഹസിക ടെലിവിഷന്‍ ഷോയാണ് ഡിസ്‌കവറി ചാനലിലെ മാന്‍ വേഴ്‌സസ് വൈല്‍ഡ്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യാതിഥിയായെത്തിയ ഷോയുടെ സംപ്രേഷണം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ബാനിജയ് ഗ്രൂപ്പ് സെവന്റോറസ് എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഷോയുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍.

മാര്‍ച്ച് 23 ന് രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.

Content Highlights: Into The Wild With Bear Grylls And Rajinikanth, Teaser, man vs wild