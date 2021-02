മൺമറഞ്ഞ പത്ത് പ്രതിഭകൾക്ക് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള ആദരമൊരുക്കും. മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊറിയൻ സംവിധായകനായിരുന്ന കിം കി ഡുക്ക്, അർജന്റീനിയൻ സംവിധായകൻ ഫെർണാണ്ടോ സോളനാസ്, ഇർഫാൻ ഖാൻ, രാമചന്ദ്രബാബു ,ഷാനവാസ് നരണിപ്പുഴ, സൗമിത്ര ചാറ്റർജി, ഭാനു അത്തയ്യ, സച്ചി, അനിൽ നെടുമങ്ങാട്, ഋഷികപൂർ എന്നീ പ്രതിഭകൾക്കാണ് മേള അഭ്രപാളിയിൽ ആദരമൊരുക്കുന്നത്.

മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിലൂടെ ഋതുക്കൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കിം കി ഡുക്കിന്റെ സ്പ്രിങ്, സമ്മർ, ഫാൾ, വിന്റർ ആൻഡ് സ്പ്രിങ്, ഫെർണാണ്ടോ സോളനാസിന്റെ സുർ, മലയാളി സംവിധായകരായ സച്ചിയുടെ അയ്യപ്പനും കോശിയും, ഷാനവാസ് നരണിപ്പുഴയുടെ കരി എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് സംവിധായക പ്രതിഭകൾക്ക് സമർപ്പണമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അനിൽ നെടുമങ്ങാടിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം ഉൾപ്പെട്ട മലയാള ചിത്രമാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും.

ഛായാഗ്രാഹകൻ കെ രാമചന്ദ്രബാബുവിനോടുള്ള ആദരമായാണ് അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതൈ എന്ന ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. 125 ലേറെ മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ച അദ്ദേഹം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, അറബി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലെ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാളി നടനായ സൗമിത്ര ചാറ്റർജിയുടെ സ്മരണയ്ക്കയാണ് സത്യജിത്ത് റേയുടെ ചാരുലത എന്ന ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇർഫാൻ ഖാൻഅഭിനയിച്ച കിസ്സ, ഋഷി കപൂർ അഭിനയിച്ച അനുഭവ് സിൻഹ ചിത്രം മുൽക് എന്നിവയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. വസ്ത്രാലങ്കാര രംഗത്തെ പ്രതിഭ ഭാനു അത്തയ്യയോടുള്ള ആദരവായി നാഗരിക് എന്ന ചിത്രമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.

