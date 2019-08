മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ഇന്ദ്രജ വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ സജീവമാകുന്നു. നവാഗതനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ട്വല്‍വ് സി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ. രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഇന്ദ്രജ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

'അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാന്‍ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മികച്ച വേഷത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. മലയാളത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാംവരവ് നല്ല ചിത്രത്തിലൂടെയായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത. ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം അനുകൂലമായത്.'

വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഇന്ദ്രജ മിനി സ്‌ക്രീനിലാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അതിനിടെ ഏതാനും സിനിമകളിലും വേഷമിട്ടു. വിപ്ലവകരമായ പ്രണയവിവാഹവും മകളുടെ ജനനവും എല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു താനെന്ന് ഇന്ദ്രജ പറയുന്നു.

'തുളു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച ഇന്ദ്രജ വിവാഹം ചെയ്തത് ബിസിനസുകാരനായ മുസ്ലീം യുവാവ് അബ്‌സറിനെയാണ്. വീട്ടുകാര്‍ വിവാഹത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ന്ദ്രജ എതിര്‍പ്പുകൾ വകവച്ചില്ല.

'ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നില്ല. ആറ് വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമായിരുന്നു. പരിചയം സൗഹൃദത്തിലേക്കും പ്രണയത്തിലേക്കും വഴിമാറുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് തോന്നി.

ഞാനിന്നും പക്കാ വെജിറ്റേറിയനാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ നോണ്‍വെജ് പാകം ചെയ്യാറില്ല. കഴിക്കേണ്ടവര്‍ പുറത്ത് നിന്ന് കഴിക്കും. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുമുള്ള ജീവിതം. വീണ്ടും സിനിമയിലേക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍ ആറാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന മകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ടെന്‍ഷന്‍. ഇപ്പോള്‍ അവളും അമ്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ മുന്‍പന്തിയിലുണ്ട്.'

