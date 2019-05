അഭിജിത്ത്, ബാലാജി, യുവശ്രീ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ കെ.ആര്‍. ഉണ്ണി കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ട്വല്‍ത്ത് സി' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇന്ദ്രജ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഇന്ദ്രജ വീണ്ടും മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്.

അനില്‍ നെടുമങ്ങാട്, അക്ഷത്ത് സിങ്, പ്രകാശ് മേനോന്‍, സിബി തോമസ്, മഹേഷ്, സുധീപ്, സന്തോഷ് കുറുപ്പ്, നവനീത്, അശ്വിന്‍, കാവ്യ ഷെട്ടി, റോണ, ശിഖ, ശ്രുതി തുടങ്ങിയവര്‍ക്കൊപ്പം മധുപാല്‍, ദിലീഷ് പോത്തന്‍, ഗ്രിഗറി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തിരഞ്ഞെടുത്ത അമ്പതിലധികം പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

വൈറ്റ് മാജിക് ഫിലിംസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ ബാനറില്‍ മഹേഷ് എച്ച്. നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ലോകനാഥന്‍ എസ്. നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

ബി.കെ. ഹരിനാരായണന്‍, മധു വാസുദേവന്‍, തുമ്പൂര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ജോയ് തമലം എന്നിവരുടെ വരികള്‍ക്ക് ഔസേപ്പച്ചന്‍ സംഗീതം പകരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ സുനിത് ശങ്കര്‍, കല രാജീവ് കോവിലകം, മേക്കപ്പ് റോണി എ. വെള്ളത്തൂവല്‍, വസ്ത്രാലങ്കാരം സുഹസിര്‍, സ്റ്റില്‍സ് ദീപു അമ്പലംകുന്ന്, പരസ്യകല ഓള്‍ഡ് മോക്സ്, എഡിറ്റര്‍ അനന്തു എസ്. വിജയ്, നൃത്തം സജ്ന നാജം, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ അജയ് ചന്ദ്രിക, അനൂപ് വാസുദേവ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രവീണ്‍ എടവണ്ണപ്പാറ. വാര്‍ത്താപ്രചാരണം എ.എസ്. ദിനേശ്.

Content Higlights: indraja actress come back to malayalam cinema ,12 th c, movie uuni r