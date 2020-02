ചെന്നൈ: കമല്‍ഹാസന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഇന്ത്യന്‍ 2 ന്റെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലുണ്ടായ അപകടത്തേക്കുറിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നു. നായകന്‍ കമല്‍ഹാസനും നായിക കാജല്‍ അഗര്‍വാളും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.

കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈനറായ അമൃതാ റാമാണ് വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമൊപ്പം അമൃതയുമുണ്ടായിരുന്നു.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ ക്രെയിനിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നും വെറും പത്ത് സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്ക് മുമ്പേയാണ് മൂവരും അവിടെ നിന്ന് മാറിയതെന്ന് അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെന്നും തങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു. തകര്‍ന്ന ക്രെയിനിന്റെ ചിത്രവും അവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Providential escape from the ghastly mishap .Literally 10secs away from being crushed under.fortunate Kamal sir ,Kajal n me who were right under are safe #count your blessings our crushed canopy under the crane . we are #safe RIP our fellow mates @ikamalhaasan @MsKajalAggarwal pic.twitter.com/LB8SUwZV3l

ടെന്റില്‍ നിന്നും പുറത്തുചാടി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് ഇരുന്നിരുന്ന കസേരകള്‍ ആ വലിയ ക്രെയിനിനടിയിലായതാണെന്ന് സ്‌റ്റൈലിസ്റ്റ് സീമ തബാസ്സം ഖാനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Survived a major accident today with @ikamalhaasan @MsKajalAggarwal shattered mentally😢it was fraction of seconds in wch we jumped out of our tent nd we turn back & see our chairs were crushed by a huge cran here are some photographs , but it’s unfortunate we lost 3 friends RIP pic.twitter.com/YAEDzwOwBp