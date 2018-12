മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ മന്‍മോഹന്‍സിംഗിന്റെ ബയോപിക് ചിത്രമായ ദ ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ പുകഴ്ത്തി ബിജെപി എം പി കിരണ്‍ ഖേര്‍. ചിത്രം അതിന്റെ പ്രമേയം കൊണ്ട് ഏറെ വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തുമെന്നും ഓസ്‌കാറിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കാല്‍വെപ്പായിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ചിത്രത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍സിംഗ് ആയി വേഷമിടുന്നത് ബോളിവുഡ് നടനും കിരണിന്റെ ഭര്‍ത്താവും കൂടിയായ അനുപം ഖേറുമാണ്. 'ഈ ചിത്രം കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിംഗിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമെന്ന് അനുപം പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത പുലര്‍ത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. സംസാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവര്‍, പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ അതു പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെന്നും ചിത്രം സൂചന നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ഓസ്‌കാര്‍ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അനുപം പറഞ്ഞിരുന്നു.' കിരണ്‍ ഖേര്‍ പറഞ്ഞു.

വിവാദങ്ങള്‍ക്കു തിരി കൊളുത്തി വിട്ടാണ് വിജയ് ഗുട്ടെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദ ആക്‌സിഡന്റല്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററി' ന്റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ട്രെയിലറിലൂടെ വസ്തുതകള്‍ വളച്ചൊടിച്ചുവെന്നും റിലീസിനു മുമ്പ് ചിത്രം തങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാകെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിജെപി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തു വിട്ടപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ബിജെപി അജണ്ടയാണ് ചിത്രമെന്നും ആരോപണങ്ങളുയര്‍ന്നിരുന്നു. 2014ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് നടന്ന രാഷ്ട്രീയക്കളികളുടെ പ്രധാന ഇരയായിരുന്നു മന്‍ മോഹന്‍ സിംഗ് എന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

തന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമാജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കഥാപാത്രമായിരിക്കുമിതെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയെയും പിന്‍തുണക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഒരു ക്രിയാത്മകമായ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചാണ് താന്‍ ഈ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതെന്നും അനുപം ഖേര്‍ മുമ്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights : India's official entry to Oscar through The Accidental Prime Minister film, Anupam Kher, Vijay Gutte director