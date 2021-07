'ജാനേതു യാ ജാനേ നാ' എന്ന അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡില്‍ വലിയ തരംഗസൃഷ്ടിച്ച താരമായിരുന്നു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. നടന്‍ ആമീര്‍ ഖാന്റെ അനന്തിരവന്‍ എന്ന മേല്‍വിലാസത്തോടെ സിനിമയിലെത്തിയ ഇമ്രാന്റെ തുടക്കം എളുപ്പമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷ ബാധ്യതയായി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറില്‍ പിന്നീട് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു.

2015 ല്‍ കങ്കണ റണാവത്തിനൊപ്പം വേഷമിട്ട കട്ടി ബട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. ആ ചിത്രം വലിയ പരാജയമായതോടെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സിനിമയില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറി. അതിന് ശേഷം തന്നെ തേടിവന്ന സിനിമകളൊന്നും ഇമ്രാന്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ അഭിനയ് ഡിയോ.

അഭിനയ് ഡിയോ

അഭിനയ് ഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡല്‍ഹി ബെല്ലി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനായിരുന്നു നായകന്‍. അഡല്‍റ്റി കോമഡി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഈ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു. 2011 ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഡല്‍ഹി ബെല്ലിയുടെ പത്താം വാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അഭിനയ് ഡിയോ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.

ഇമ്രാന്‍ സിനിമയില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അഭിനയത്തിന് പുറത്ത് എഴുത്തിലും സംവിധാനത്തിലുമെല്ലാം ഇമ്രാന് കഴിവ് തെളിയിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ ദുഖം തോന്നി. ഇമ്രാന്‍ അഭിനയം നിര്‍ത്തിയെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ വന്ന സമയത്ത് ഞാന്‍ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ഇമ്രാന്‍ തിരികെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്- അഭിനയ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Imran Khan, Abhinay Deo on his decision to quit acting, Delhi Belly Movie