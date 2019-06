തന്റെ ജന്‍മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ക്ഷുഭിതനായി ഇളയരാജ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 76-ാം പിറന്നാളാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത നിശയ്ക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

പ്രശസ്ത ഗായകരായ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, യേശുദാസ്, മനോ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. പരിപാടിക്കിടയില്‍ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗായകര്‍ക്ക് കുടിക്കാന്‍ വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുത്ത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടാണ് ഇളയരാജ ക്ഷുഭിതനായത്. ഗായകര്‍ക്കും മറ്റ് ആര്‍ടിസ്റ്റുകള്‍ക്കും വെള്ളം നല്‍കിയ ശേഷം വേദിയില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ഇളയരാജ ശകാരിക്കുകയായിരുന്നു.

പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയില്‍ എന്തിന് വേദിയില്‍ കയറിയെന്നും ആര്‍ടിസ്റ്റുകളെ ശല്യം ചെയ്‌തെന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളമെത്തിച്ചതെന്നും ഇളയരാജ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ചോദിച്ചു. മൈക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഇളയരാജയുടെ ശകാരം. ദാഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആര്‍ടിസ്റ്റുകള്‍ അറിയച്ചതിനാലാണ് വെള്ളം എത്തിച്ചതെന്നും ഇത് തന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും സരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മറുപടി നല്‍കിയെങ്കിലും അതില്‍ ഇളയരാജ തൃപ്തനായില്ല.

തുടര്‍ന്ന് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇളയരാജയുടെ കാല്‍ക്കല്‍ വീണു മാപ്പുപറഞ്ഞ ശേഷമാണ് വേദി വിട്ടത്. പണം നല്‍കി എത്തുന്ന കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ശരിയല്ലെന്നും ഇളയരാജ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് ഇളയരാജയ്‌ക്കെതിരേ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.

നേരത്തെ തന്റെ പാട്ടുകള്‍ വേദിയില്‍ പാടുന്നതിന് റോയല്‍റ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗായകന്‍ എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഉള്‍പ്പടെ ഇളയരാജ വക്കീല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് വേദി പങ്കിട്ട ചടങ്ങ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

Content Highlights : Ilayaraja gets enraged with security For serving drinking water On stage Viral Video, Ilayaraja Controversy