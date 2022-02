ചെന്നൈ: സംഗീതസംവിധായകന്‍ ഇളയരാജ ഈണംനല്‍കിയ ഗാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് നാലു സംഗീതവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിലക്കി. ഈ കമ്പനികളുമായുണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ അവസാനിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇളയരാജ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഉത്തരവ്.

നേരത്തെ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ഏകാംഗബെഞ്ച് ഹര്‍ജി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് എക്കോ, അഗി മ്യൂസിക്, യുനിസെസ്, ഗിരി ട്രേഡിങ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലക്കിയത്. പകര്‍പ്പവകാശ നിയമം പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഏകാംഗ ബെഞ്ച് ഹര്‍ജി തള്ളിയതെന്നായിരുന്നു ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഇളയരാജ വാദിച്ചത്. ഇത് തനിക്ക് വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമായെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

ബന്ധപ്പെട്ട സംഗീത വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. ഹര്‍ജി മാര്‍ച്ച് 21-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

തന്റെ പാട്ടുകള്‍ ഗാനമേളകള്‍ക്കും സ്റ്റേജ് ഷോകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റോയല്‍റ്റി നല്‍ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏതാനും വര്‍ഷംമുമ്പ് ഇളയരാജ രംഗത്തുവന്നത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

അടുത്ത സുഹൃത്തായ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനും ഇളയരാജ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. പണംവാങ്ങിയുള്ള പരിപാടികള്‍ക്ക് തന്റെ പാട്ട് പാടിയാല്‍ റോയല്‍റ്റി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ഇളയരാജയുടെ ആവശ്യം.

Content Highlights: Ilayaraja Copy right issue, Madras High court verdict against four Music Companies