ബോളിവുഡിന്റെ യവന സുന്ദരന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃത്വിക് റോഷന്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. വേള്‍ഡ്സ് ടോപ്പ്മോസ്റ്റ് ഡോട്ട്കോം എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വെബ്സൈറ്റ് നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വോട്ടെടുപ്പിലാണ് ഹൃത്വിക് മുന്‍നിരയിലെത്തിയത്.

റോബര്‍ട്ട് പാറ്റിന്‍സണ്‍, ടോം ഹിഡില്‍റ്റണ്‍, ഹെന്റി കാവില്‍, നോഹ മില്‍സ്, ക്രിസ് ഇവാന്‍സ് തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഹൃത്വിക് ഒന്നാമതെത്തിയത്.

2016 ല്‍ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ ലോകത്തിലെ സുന്ദരന്‍മാരായ പുരുഷന്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഹൃത്വിക് മൂന്നാമതായിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് താരം ബ്രാഡ് പിറ്റ്, പ്രമുഖ ഇറാഖി മോഡൽ ഒമര്‍ ബൊര്‍ഖാന്‍ അല്‍ഗല എന്നിവരെയാണ് ഹൃത്വിക് പട്ടികയില്‍ പിന്നിലാക്കിയത്.

2011-2012 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സെക്‌സിയായ പുരുഷനായി ഹൃത്വികിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

Content Highlights: hrithik roshan tops in the list of world most handsome actor greek god topmost.com