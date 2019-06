അര്‍ബുദത്തിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ സഹോദരിയായ സൂനൈന റോഷന്‍. തന്റെ അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ച് സുനൈന ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഹൃത്വിക് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സുനൈന ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്നും ബൈ പോളാര്‍ ഡിസോഡറിന് ചികിത്സയിലാണെന്നും കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണവര്‍. വാര്‍ത്തകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സുനൈന കുടുംബത്തിനെതിരേയും രംഗത്ത് വന്നു. ഒരു വിനോദ വെബ്‌സൈറ്റിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സുനൈന സംസാരിച്ചത്.

'ഞാന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലല്ല. എനിക്ക് ബൈ പോളാര്‍ ഡിസോഡറുമില്ല. ഞാന്‍ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചെമ്പൂരിലായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ (രാകേഷ് റോഷന്‍) വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അറിയുന്നത്.

മദ്യപാനത്തില്‍നിന്ന് മുക്തി നേടാന്‍ ഞാന്‍ നേരത്തേ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഞാന്‍. അതെല്ലാം ശരിയായി. അപ്പോഴാണ് അച്ഛന് തൊണ്ടയില്‍ അര്‍ബുദമാണെന്ന് ഞാന്‍ അറിയുന്നത്. ആ സമയം മുഴുവന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുകയായിരുന്നു.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് നരകതുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ സുനൈന വാര്‍ത്തകള്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആരും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.

'കുറച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അതൊന്നും എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാനാകില്ല. അതെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കരുത്. കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട്. ഞാന്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഹോട്ടല്‍ മുറി വാടകയ്‌ക്കെടുത്താണ് കഴിയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു നിലയില്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

ഈ വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിട്ടു പോലും ആരും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. അവര്‍ എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തത് വളരെ ദുഃഖകരമായ സംഗതിയാണ്'- സൂനൈന പറഞ്ഞു.

