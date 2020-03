ഹൃത്വിക് റോഷനൊപ്പമുള്ള തന്റെ പഴയ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഹൃത്വികിനെ പരിഹസിച്ച സംഭവത്തിൽ കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ സഹോദരിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മാനേജരുമായ രംഗോലി ചന്ദേലിനെതിരെ വിമർശം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൃത്വികിനെ പരിഹസിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രംഗോലി ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്.

'നോക്കൂ ഈ പപ്പൂ ജിയെ, എന്റെ സഹോദരിയെ പാട്ടിലാക്കാനായി എന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും നല്ല പിള്ള ചമ‍ഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു'. എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തോടൊപ്പം രംഗോലി കുറിച്ചത്. ഇതിനെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിക്കാനായി കങ്കണയുടെ സഹോദരി ഹൃത്വികിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു. ചിലര്‍ പരിണീതി ചോപ്ര, കത്രീന കൈഫ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഹൃത്വിക് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഹാസ്യത്മകമായി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു. ''നോക്കൂ, പരിണീതിയ്‌ക്കൊപ്പം ഹൃത്വിക് ചിത്രമെടുത്തത് പ്രിയങ്കയെ ആകര്‍ഷിക്കാനാണ്, കത്രീനയ്‌ക്കൊപ്പം ചിത്രമെടുക്കുന്നത് ഇസബെല്ലയെ ആകര്‍ഷിക്കാനും''.

Hrithik again trying to impress his fan...🤭🤭🤣🤣🤣 pic.twitter.com/qURPuHD7WW