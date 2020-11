ആറ് വിരലുകളുമായി ജനിച്ച തന്റെ കുഞ്ഞിന് ഹൃത്വിക് എന്ന് പേരിട്ട് യുവാവ്. തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ ഹൃത്വിക് റോഷനും ആറ് വിരലുകളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇംഫാൽ സ്വദേശിയ ഹൃഷികേഷ് അം​ഗോമിന് തന്റെ കുഞ്ഞിന് പേരിടുമ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

I hv been a big fan of @iHrithik from the time of KNPH. Even added 'H' to my name which I wrote earlier as 'Rishikesh'. Yesterday, I was blessed with a son, saw his thumb only this morning and decided to name my boy as "Hrithik" to be like @ihrithik Sir #BeautifullyImperfect pic.twitter.com/apY2vzU8cI