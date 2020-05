ചുരുക്കം സിനിമകളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് സംവിധായകരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച സംവിധായകനാണ് രഞ്ജിത്ത് ശങ്കർ.

രഞ്ജിത്ത് യൂട്യൂബിൽ പങ്കുവച്ച പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാവുന്നത്.

സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചാല്‍ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് പലരും. എന്നാല്‍ എങ്ങനെ സിനിമയിലെത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ പലർക്കുമില്ല.

അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമാ മോഹികൾക്ക് അഭിനയിക്കാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് രഞ്ജിത്ത്. ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ബിയോണ്ടിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് രഞ്ജിത്ത് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.