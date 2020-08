ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്ന വികൃതി പയ്യൻ. അവന്റെ വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാനായി അതിക്രമിച്ചു കയറുന്ന ഒരു കൂട്ടം കള്ളൻമാർ. പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഹോം എലോൺ പുറത്തിറങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നുവെന്നും നായകന് 40 വയസ്സായെന്നും പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല അല്ലേ? അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊച്ചു കെവിനായി വേഷമിട്ട മെക്കാളെ കൽകിൻ തന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ രസകരമായ ഒരു സന്ദേശവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നത്.

''നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായെന്ന് തോന്നണോ?

എനിക്ക് 40 വയസ്സായി, എല്ലാവർക്കും സ്വാ​ഗതം''- മെക്കാളെ കൽകിൻ കുറിച്ചു.

കൽകിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഹോം എലോൺ ആരാധകരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ​ഗൗരവകരമായി ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രസകരമായ ട്രോളുകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

ക്രിസ് കൊളമ്പസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹോം എലോൺ 1990 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. താരതമ്യേന ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം ​ഗംഭീര വിജയമായി. അന്ന് നായകവേഷത്തിലെത്തിയ കൽകിന് 10 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. പിന്നീട് ചിത്രത്തിന് ധാരാളം പിന്തുടർച്ചകൾ വന്നുവെങ്കിലും കൽകിൻ സമ്പാദിച്ച ജനപ്രീതി മറ്റാർക്കും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല.

