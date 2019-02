ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗിയർക്കും ഭാര്യ അലെയ്ഹാന്ദ്ര സില്‍വയ്ക്കും ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നു. അറുപത്തിയൊന്‍പതുകാരനായ ഗിയർക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ചഞ്ചുകാരിയായ അലെയ്ഹാന്ദ്രയ്ക്കും ആദ്യ വിവാഹത്തില്‍ മക്കളുണ്ട്.

ഗിയർക്ക് ആദ്യ ഭാര്യയും നടിയുമായ കാരെ ലൊവെല്ലിന് പത്തൊന്‍പതു വയസ്സായ ഒരു മകനാണുള്ളത്. ആക്ടിവിസ്റ്റായ അലെയ്ഹാന്ദ്രയ്ക്ക് മുന്‍ ഭര്‍ത്താവ് ഗോവിന്ദ് ഫ്രീഡ്‌ലാന്‍ഡില്‍ ഒരു മകനുണ്ട്. ഫ്രീഡ്‌ലാന്‍ഡുമായി പിരിഞ്ഞശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുന്‍പ് അലെയ്ഹാന്ദ്ര ഗിയറിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം.

സ്പാനിഷ് ലാ ലീഗാ ക്ലബ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്റെ മുന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇഗ്‌നാഷ്യോ സില്‍വയുടെ മകളാണ് അലെയ്ഹാന്ദ്ര. ടിബറ്റന്‍ ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയശേഷമാണ് അലെയ്ഹാന്ദ്ര താന്‍ ഗര്‍ഭിണിയായ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയും ദലൈലാമയുടെ അടുത്ത അനുയായിയുമാണ് ഗിയര്‍. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്‍ക്രഡിബിള്‍ ഇന്ത്യ കാമ്പയിനിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡറായി ഗിയറിനെ നിയമിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നു.

