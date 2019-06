രജനികാന്ത് പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ദര്‍ബാര്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അവസരം ചോദിച്ച് ഹോളിവുഡ് നടന്‍ ബില്‍ ഡ്യൂക്ക്. എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ തനിക്കും ഒരു വേഷം നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍.

'എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് എനിക്ക് തമിഴ് സംസാരിക്കാന്‍ അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും എറെക്കാലമായി അമേരിക്കയില്‍ ജീവിക്കുന്ന രജനികാന്തിന്റെ ബന്ധുവായിട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ നയന്‍താരയുടെ അമ്മാവനായിട്ടോ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ശ്രീകര്‍ പ്രദാസ്, സന്തോഷ് ശിവന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് എന്നെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും. അനിരുദ്ധിന് എല്ലാതാരങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു?'- ബില്‍ ഡ്യൂക്ക് ചോദിച്ചു.

ബില്‍ ട്യൂക്കിന്റെ ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ച മുരുഗദോസ്, 'സര്‍, ഇത് താങ്കള്‍ തന്നെയാണോ' എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ട്വീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹോളിവുഡ് താരം തന്റെ സിനിമയില്‍ അവസരം ചോദിച്ചത് മുരുഗദോസിന് ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല.

അര്‍ണോള്‍ഡ് സ്വാറ്റ്‌സെനെഗര്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തിയ കമാന്റോ, പ്രിഡേറ്റര്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ നടനാണ് ബില്‍ ഡ്യൂക്ക്.

27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം രജനികാന്ത് പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ദര്‍ബാല്‍. 1992 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പാണ്ഡ്യന്‍ എന്ന സിനിമയിലാണ് രജനി അവസാനമായി പോലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തിയത്. എസ്.പി മുത്തുകുമരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ പാണ്ഡ്യന്‍ ഐ.പി.എസ് എന്നായിരുന്നു രജനിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്.

രജനിയും മുരുഗദോസും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നയന്‍താരയാണ് നായിക. എസ്.ജെ സൂര്യ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സാണ് നിര്‍മാണം.

