ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി പ്രശസ്ത കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ ബ്രിന്ദ മാസ്റ്റര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹേ സിനാമികാ.. എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി.

അതിഥി റാവു ഹൈദാരിയും കാജല്‍ അഗര്‍വാളുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാര്‍. മണിരത്‌നം സംവിധാനം ചെയ്ത ഓകെ കണ്‍മണി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തില്‍ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രിന്ദയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ് ഈ ചിത്രം.

ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഗാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത്. കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താല്‍, വാന്‍ എന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ദുല്‍ഖര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ്ചിത്രമാണിത്. വാന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

Super excited to announce our first Tamil film #HeySinamika with top talent @dulQuer @MsKajalAggarwal @aditiraohydari. Directed by ace choreographer turned director @BrindhaGopal1, the romantic comedy goes on floor today. @JioCinema @globalonestudio pic.twitter.com/NJA8QBxNxY