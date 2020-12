ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സംപ്രേക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളായ എച്ച്ബിഒയും ഡബ്ല്യുബിയും. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമേ പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇരു ചാനലുകളും ഡിസംബർ 15 ഓടെ സംപ്രേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉടമകളായ വാർണർ മീഡിയ ഇന്റർനാഷനൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

വാർണർ മീഡിയയുടെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എച്ച്ബിഒ മാക്സിന്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവിന് മുന്നോടിയായാണ് എച്ച്ബിഒ സംപ്രേക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത വർഷം എച്ച്ബിഒ മാക്സ് ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

എന്നാൽ വാർണർ മീഡിയയുടെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ചാനലായ 'കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്‍വർക്കും''പോഗോ'യും ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സംപ്രേഷണം തുടരും. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേഷണകാലമാണ് എച്ച്ബിഒ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ കടുപ്പമേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് വാർണർ മീഡിയയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ എംഡി സിദ്ധാർഥ് ജയിൻ വ്യക്തമാക്കി.

20 years summed up in a minute. It's not enough, never will be enough. But tell you what, your love for us has always been. Thank you for it all. Signing off, HBO India.#20YearsOfEntertainment #ThankYou #GoodByeHBOIndia #HBOIndia pic.twitter.com/P8k9aOFFmU