അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ പൂര്‍ണ അധികാരം പിടിച്ചെുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന താലിബാന്‍ വിസ്മയമായി തോന്നുന്നവര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തന്നെ ണ്‍ഫ്രണ്ട് / അണ്‍ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഗായകന്‍ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍. ഹരീഷ് ശിവരാമന്റെ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ച് ഗായിക സിത്താരയും ഇതേ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

'ഒരു ജനതയെ തോക്ക് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്ന, സ്ത്രീകളെ പഠിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത, സ്വതന്ത്രമായി വഴി നടക്കാന്‍ പോലും അനുവദിക്കാത്ത, മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് പുല്ലു വില കല്‍പ്പിക്കുന്ന താലിബാന്‍ ഒരു വിസ്മയമായി തോന്നുന്നവര്‍ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അണ്‍ഫ്രണ്ട് / അണ്‍ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. അതു സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ, ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തില്‍ ബാലന്‍സിങ് ചെയ്ത് കമന്റ് ഇട്ടാല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും.' ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണന്‍.

'ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു, പെൺകുട്ടികളെ വധുക്കളാക്കി വിൽക്കുന്നു; സഹായിക്കണം'......



