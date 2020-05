ലോക്ഡൗണില്‍ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സിനിമയിലെ ദിവസവേതനക്കാര്‍ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. സിനിമാതാരങ്ങളും താരസംഘടനകളുമെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിലില്ലാതായ അവരില്‍ പലരും കഷ്ടത്തില്‍ തന്നെയാണ്.

കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളും സിനിമാസംഘടനകള്‍ക്കിടയിലും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ ചുരുക്കം ആളുകളെ വച്ചും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി രംഗത്തു വരികയാണ് നടന്‍ ഹരീഷ് പേരടി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പുതിയൊരു ആശയം ഹരീഷ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

ഹരീഷ് പേരടിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

150 ആളുകള്‍ ഒന്നിച്ച് നിന്നാല്‍ മാത്രമെ സിനിമയുണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റു എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്..ഈ 150 നെ 15 പേരുള്ള പത്ത് സംഘങ്ങളാക്കി പിരിച്ച് ..ഒരോ സംഘത്തിനും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കഥയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ച് 15 സഹ സംവിധായകരെ പ്രധാന സംവിധായകന്‍ ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എഡിറ്റിംഗ് റൂമില്‍ വെച്ച് അത് പൂര്‍ണ്ണ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും...മാറിയ കാലത്തിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മള്‍ പുതിയ വഴികള്‍ അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു...

സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് എത്രകാലം ശുന്യതയില്‍ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കാന്‍ പറ്റും...റീലിസിങ്ങിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റുഫോമുകള്‍ തയ്യാറാണ് ..അതുമല്ലങ്കില്‍ സിനിമയിലെ നിലവിലുള്ള സംഘടനകള്‍ ഒന്നിച്ച് നിന്നാല്‍ നമുക്കുതന്നെ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്..ഒത്തു പിടിച്ചാല്‍ മലയും പോരും ഐലസാ...

