ജിയോ ബേബി സംവിധാനം ചെയ്ത ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കിച്ചണ്‍, മാര്‍ട്ടിന്‍ പ്രക്കാട്ടിന്റെ നായാട്ട് എന്നീ ചിത്രങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ ഹന്‍സല്‍ മെഹ്ത്ത. ഇരുചിത്രങ്ങളും മികച്ചതാണെന്ന് ഹന്‍സല്‍ മേത്ത കുറിച്ചു. അലിഗഡ്, ഒമെര്‍ത്ത, സ്‌കാം 1992 (വെബ് സീരീസ്) എന്നിവ ഒരുക്കിയ സംവിധായകനാണ് ഹന്‍സല്‍ മേത്ത

കരുത്തുറ്റ ചിത്രമാണ് നായാട്ട്. ഉദ്വേഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സൂക്ഷ്മത പുലര്‍ത്തിയതുമായ സിനിമ. അതിഗംഭീര കഥാപാത്രങ്ങള്‍. മികച്ച സംവിധാനവും അഭിനയവും. കാണുക- ഹന്‍സല്‍ മേത്ത ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Watched The Great Indian Kitchen. Am just taken in by this new Malayalam cinema. Such maturity, economy and elegance while dealing with pertinent themes. No rabble rousing, no pompous dialogue, no preaching. Yet so much power in the story telling. Such honesty in the craft.