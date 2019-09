സോയ അക്തര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗലി ബോയ് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് മത്സരിക്കുന്നു. 92-ാമത് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയാണ് ഈ ചിത്രം. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളടക്കം 24 സിനിമകള്‍ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു. പാര്‍വതി പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഉയരെ, സലീം അഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഓസ്‌കര്‍ ഗോസ് ടൂ, ഷാജി എന്‍ കരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓള് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഫിലിം ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് 24 ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗലി ബോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങ് ആലിയ ഭട്ട് എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഗലി ബോയ് 2019 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. നിരൂപകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചിത്രം മികച്ച സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സംഗീത പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കിയ പ്രണയചിത്രമാണ് ഗലി ബോയ്. ഒരു സ്ട്രീറ്റ് റാപ്പറുടെ വേഷത്തിലാണ് രണ്‍വീര്‍ അഭിനയിച്ചത്. സോയ അക്തര്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയതും.

