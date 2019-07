ഹോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്ന അവതാറില്‍ തനിക്കൊരു റോളുണ്ടെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജെയിംസ് കാമറൂണ്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദ. ഒരു പ്രമുഖ ടിവി ചാനലിലെ ടോക് ഷോയിലാണ് നടന്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

'അവതാര്‍ എന്ന പേര് ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതാണ്. സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് സിനിമയായത് മാറി. അങ്ങനെയാവുമെന്നും ഞാന്‍ ജെയിംസ് കാമറൂണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഴു വര്‍ഷമെടുക്കും ഈ പ്രൊജക്ട് മുഴുവനിപ്പിക്കാനെന്നും ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അതെങ്ങനെ താങ്കള്‍ക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവസാനം ഞാന്‍ പറഞ്ഞപോലെ എട്ട്-ഒന്‍പത് വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തതും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായതും.' ഗോവിന്ദ വെളിപ്പെടുത്തി.

'സിനിമയില്‍ എനിക്കൊരു റോളും കാമറൂണ്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ദേഹത്തു മുഴുവന്‍ പെയ്ന്റ് തേച്ച് 410 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്കു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു.' ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞു.

ഗോവിന്ദയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീമുകളും ട്രോളുകളുമായി താരത്തിന്റെ വാചകങ്ങള്‍ ഏറ്റു പിടിക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദയുടേത് 'തളളല്‍' മാത്രമാണോ എന്നും ജെയിംസ് കാമറൂണിനെപ്പോലെ ലോകപ്രശസ്തനായൊരു സംവിധായകന്‍ ഗോവിന്ദയെ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമോ എന്നുമൊക്കെയാണ് ആളുകള്‍ സംശയിക്കുന്നത്. ചുംബനരംഗമുള്ളതിനാല്‍ രാഖി സാവന്ത് ഗ്ലാഡിയേറ്റര്‍ നിരസിച്ചുവെന്നും സല്‍മാന്‍ ഖാന് ഫിസിക്‌സിന് നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചുവെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഗോവിന്ദയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ എന്നെല്ലാമാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകള്‍. ബോളിവുഡ് കണ്ട സൂപ്പര്‍താരങ്ങളിലൊരാളായിരുന്ന ഗോവിന്ദയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സിനിമകളില്ലെന്നും പഴയ പ്രശസ്തിയും താരപദവിയും തിരികെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവകളുമായി രംഗത്തു വരുന്നതെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളുമുണ്ട്‌.

