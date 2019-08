ഹോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്ന അവതാറില്‍ തനിക്കൊരു കഥാപാത്രമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകന്‍ ജെയിംസ് കാമറൂണ്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഒരു പ്രമുഖ ടിവി ചാനലിലെ ടോക് ഷോയിലാണ് നടന്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ചിത്രത്തിന് പേര് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത് താനാണെന്നും സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ ഏഴ് വര്‍ഷം എടുക്കുമെന്നും കാമറൂണിനോട് താന്‍ പറഞ്ഞതായി ഗോവിന്ദ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല 410 ദിവസം നീല പെയിന്റ് അടിച്ച് അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കാമറൂണ്‍ തനിക്ക് നല്‍കിയ വേഷം വേണ്ടെന്നുവച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ കളിയാക്കി ഗോവിന്ദയുടെ പേരില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രോളുകള്‍ പൊടിപ്പൊടിക്കുകയാണ്.

സിനിമയില്‍ അവസരം കുറഞ്ഞ ഗോവിന്ദ വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പറഞ്ഞത് എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതേ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും കൗണ്‍സിലിങ് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറഞ്ഞതായി ഡെക്കാള്‍ ക്രോണിക്കിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഗോവിന്ദയെ കളിയാക്കി വരുന്ന ട്രോളുകള്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ വച്ച് ഒരാളെ തല്ലിയത് മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കം. സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് സിനിമകളില്‍ തനിക്ക് അഭിനയിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്നും അത് ഒഴിവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ പറയാറുണ്ട്. ഗോവിന്ദ അവസാനമായി പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ രംഗീല രാജ എന്ന സിനിമ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വിതരണക്കാര്‍ സമ്മതിച്ചില്ല. ഗോവിന്ദയെ ചതിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം ഈയിടെ അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാന്‍ സിനിമയില്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ആരും തന്നെയില്ല. ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കയിലാണ്- ഗോവിന്ദയുമായി വര്‍ഷങ്ങള്‍ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതായി ഡെക്കാണ്‍ ക്രോണിക്കിള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞത്

'അവതാര്‍ എന്ന പേര് ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതാണ്. സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് സിനിമയായത് മാറി. അങ്ങനെയാവുമെന്നും ഞാന്‍ ജെയിംസ് കാമറൂണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഴു വര്‍ഷമെടുക്കും ഈ പ്രൊജക്ട് മുഴുവനിപ്പിക്കാനെന്നും ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അതെങ്ങനെ താങ്കള്‍ക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. അവസാനം ഞാന്‍ പറഞ്ഞപോലെ എട്ട്-ഒന്‍പത് വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തതും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായതും.' ഗോവിന്ദ വെളിപ്പെടുത്തി.

'സിനിമയില്‍ എനിക്കൊരു റോളും കാമറൂണ്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ദേഹത്തു മുഴുവന്‍ പെയ്ന്റ് തേച്ച് 410 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്കു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു.' ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞു.

Content HIghlights: Govinda's Avatar Claim, social media troll, James Cameroon, friend said he is not mentally stable