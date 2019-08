അവതാര്‍ സിനിമയിലെ ഒരു റോളിനായി ജെയിംസ് കാമറൂണ്‍ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന ഗോവിന്ദയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വലിയ തരംഗമാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബോളിവുഡില്‍ ഒരുകാലത്ത് സൂപ്പര്‍താരപദവിയില്‍ നിന്നിരുന്ന നടന്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തു വന്നതാണെന്ന രീതിയിലാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

ഗോവിന്ദയുടെ വാക്കുകള്‍ വൈറലായതോടെ മീമുകളും ട്രോളുകളുമായി സോഷ്യല്‍മീഡിയ അതേറ്റു പിടിച്ച് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ആ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു മറുപടിയുമായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് നടന്‍.

'ജെയിംസ് കാമറൂണ്‍ ചിത്രത്തിലെ റോള്‍ നിരസിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ആളുകള്‍ അത്ഭുതപ്പെടുന്നതില്‍ ഞാന്‍ തെറ്റു കാണുന്നില്ല.' ഗോവിന്ദ പറയുന്നു. 'എന്നാല്‍ അവതാറില്‍ തനിക്ക് റോള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതിനെ വിമര്‍ശിച്ചവരോടാണ് തനിക്ക് ആക്ഷേപമുള്ളതെന്ന് നടന്‍ പറഞ്ഞു. അത്തരം അവസരങ്ങളൊന്നും എനിക്കു വരില്ലെന്ന ഭാവമാണ് ചിലര്‍ക്ക്. മുന്‍ധാരണയോടെ പെരുമാറുകയായിരുന്നു അവര്‍. ഒരു ചായക്കടക്കാരനങ്ങെനെ ഇത്ര വലിയ ആളാകുമെന്ന പോലെ ടെലിവിഷന്‍ താരങ്ങള്‍ ഇത്ര വലിയ സിനിമയിലെങ്ങനെ അഭിനയിക്കുമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആളുകളുടെ സംശയം. സമൂഹത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന തട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആധിപത്യ മനോഭാവമാണ് അവയിലൊക്കെയും കണ്ടത്. അതു തെറ്റാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ പരിഹസിക്കരുത്.' ഗോവിന്ദ പറയുന്നു.

ഗോവിന്ദയുടേത് 'തളളല്‍' മാത്രമാണോ എന്നും ജെയിംസ് കാമറൂണിനെപ്പോലെ ലോകപ്രശസ്തനായൊരു സംവിധായകന്‍ ഗോവിന്ദയെ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമോ എന്നുമൊക്കെയാണ് ആളുകള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ചുംബനരംഗമുള്ളതിനാല്‍ രാഖി സാവന്ത് ഗ്ലാഡിയേറ്റര്‍ നിരസിച്ചുവെന്നും സല്‍മാന്‍ ഖാന് ഫിസിക്സിന് നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചുവെന്നുമൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഗോവിന്ദയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ എന്നെല്ലാമാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ട്രോളുകള്‍. ബോളിവുഡ് കണ്ട സൂപ്പര്‍താരങ്ങളിലൊരാളായിരുന്ന ഗോവിന്ദയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സിനിമകളില്ലെന്നും പഴയ പ്രശസ്തിയും താരപദവിയും തിരികെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തു വരുന്നതെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളുമുണ്ട്.

അവതാര്‍ എന്ന പേര് താന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതാണെന്ന് ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഴു വര്‍ഷമെടുക്കും ഈ പ്രൊജക്ട് പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ എന്നും ജെയിംസ് കാമറൂണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അവസാനം താന്‍ പറഞ്ഞപോലെ എട്ട്-ഒന്‍പത് വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തതും സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായതും.' ഗോവിന്ദ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

'സിനിമയില്‍ എനിക്കൊരു റോളും കാമറൂണ്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ദേഹത്തു മുഴുവന്‍ പെയ്ന്റ് തേച്ച് 410 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്കു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു.' ഇതായിരുന്നു ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വന്‍തോതിലാണ് വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ന്നത്.

Content Highlights : Govinda reacts to memes and trolls for his comments of avatar James Cameron