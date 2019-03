തമിഴകത്ത് മീ ടൂ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഗായികയും ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുമായ ചിന്‍മയിയാണ്. കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വൈരമുത്തു, നടന്‍ രാധാ രവി എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ചിന്‍മയി രംഗത്ത് വന്നത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പേരില്‍ ചിന്‍മയി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ചെറുതല്ല. ഡബ്ബിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് വിലക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രതികാര നടപടി.

തന്നെ സിനിമാ മേഖലയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പലഭാഗത്തു നിന്നും നടക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്‍മയി ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഗായികയ്ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഗോവിന്ദ് വസന്ത എന്ന മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഗോവിന്ദ് മേനോന്‍.

ആര് വിലക്കിയാലും അത് വകവയ്ക്കാതെ തന്റെ സിനിമകളില്‍ ചിന്‍മയി പാടുമെന്നാണ് ഗോവിന്ദ് വസന്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിന്‍മയി എന്നോട് പറ്റില്ലെന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം അവര്‍ക്ക് പാടാം. എനിക്കുവേണ്ടി തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ മറ്റാരെയും ഏൽപിച്ചിട്ടില്ല-ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഗോവിന്ദിന്റെ നിലപാടിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ചിന്‍മയിയും രംഗത്ത് വന്നു.

സി പ്രേം കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത 96 എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ഗോവിന്ദ് ആയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയപ്പോള്‍ ഏറെ ജനപ്രിയമായത് ചിന്‍മയി പാടിയ കാതലേ കാതലേ.... എന്ന ഗാനമാണ്. ഇതു കൂടാതെ ചിത്രത്തില്‍ തൃഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കിയതും ചിന്‍മയിയായിരുന്നു.

Content Highlights: govind vasantha menon supports chinmayi after me too controversy banning 96 movie songs