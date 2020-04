അന്തരിച്ച മിമിക്രി കലാകാരൻ ഷാബുരാജിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ബാലനാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കുടുംബത്തിന്‍റെ ദയനീയ സ്ഥിതി പത്രങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധിയില്‍ നിന്നും പ്രത്യേക കേസായി ധനസഹായം നൽകാൻ തിരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രി എ.കെ ബാലന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

20 വര്‍ഷത്തോളം മിമിക്രി താരമായി കലാരംഗത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു ഷാബുരാജ്. കലാരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയ താരമായി ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി ദുരിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആറ് വര്‍ഷമായി ഭാര്യ രോഗ ബാധിതയായി കിടപ്പിലാണ്.

ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് ഷാബുരാജ് മരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. ചാനലിലെ കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ കലാകാരനാണ് ഷാബുരാജ്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരന്‍ ആണ് ഷാബുവെന്ന് ​ഗായിക റിമി ടോമി ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. റിമി ടോമി ജഡ്ജായി എത്തിയിരുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു ഷാബുവിന് ആരാധകരെ നേടിക്കൊടുത്തത്.

