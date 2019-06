മുംബൈ: വെബ് സീരീസ് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ബോളിവുഡ് നടിയ്ക്കു നേരെ നടന്ന കൈയേറ്റശ്രമത്തില്‍ മലയാളി ഛായാഗ്രഹകന്‍ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിലിനടക്കം പത്തു പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. താനെയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയില്‍ വച്ച് ഫിക്‌സര്‍ എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസിന്റെ ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ നാലു പേര്‍ അടങ്ങുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘം നടത്തിയ കൈയേറ്റശ്രമം അക്രമത്തില്‍ കലാശിക്കുകയും ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയുമായിരുന്നു.

നടി മഹി ഗില്‍, മലയാളി ഛായാഗ്രഹകന്‍ സന്തോഷ് തുണ്ടിയില്‍, സംവിധായകന്‍ ധൂലിയ, ടിവി താരം ഷബീര്‍ അലുവാലിയ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മാരകായുധങ്ങളുമായാണ് ഗുണ്ടാസംഘമെത്തിയത്. സന്തോഷിന് നെറ്റിയിലും കൈയിലും പരിക്കുകളുണ്ട്.

സന്തോഷിന് ആറു സ്റ്റിച്ചുകളുമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകന്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു. നടി മഹി ഗില്ലിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം തടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ചിലര്‍ ബോധരഹിതരായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസെത്തിയെങ്കിലും ഗുണ്ടകള്‍ക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നുവെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ സംവിധായകന്‍ ആരോപിച്ചു.

സ്ഥലത്ത് അനുവാദത്തോടെയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിനെത്തിയതെന്നും സെറ്റില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമങ്ങള്‍ മുംബൈയില്‍ ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതു പോലും കുറ്റമാണെന്ന തലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും നീതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ സംഭവങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താനാണ് തങ്ങളൊരുങ്ങുന്നതെന്നും ഏവരും കൂടെയുണ്ടാകണമെന്നും മഹി ഗില്‍ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇരുപതു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

