ഇന്ത്യയില്‍ ചലച്ചിത്രാഭിനയത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം അഭിനയം ആവശ്യമില്ലാത്ത കച്ചവട സിനിമയിലേക്ക് എളുപ്പം വാതില്‍ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഗിരീഷ് കര്‍ണാട് ഒരിക്കല്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ സിനിമകള്‍ക്ക് അഭിനേതാക്കളെയല്ല, താരങ്ങളെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ താന്‍ നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളിയതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് മണ്‍മറഞ്ഞു പോയ വിഖ്യാത നടന്‍ ഓംപുരിയേയാണ്. ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റ്യൂട്ടില്‍ ഗിരീഷ് കര്‍ണാട് ചെയര്‍മാന്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ഓംപുരിയെ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സെലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

"ഓംപുരിയുടെ മുഖം സിനിമാറ്റിക് അല്ലെന്നും സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു, അയാള്‍ കഴിവുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങള്‍ എന്തിന് മുഖത്തെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടണം. അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു."

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക അഭിനേതാക്കളും ചോക്ലേറ്റ് ബോക്‌സ് വ്യവസായത്തിലേക്കു പോകുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഗിരീഷ് കര്‍ണാടിനെ അലട്ടിയ ദുഃഖം. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിനും മുന്‍പ് അഭിനേതാക്കള്‍ നാടകത്തില്‍ പരിശീലനം നേടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മാര്‍ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

ഒരു അഭിനേതാവിന് സിനിമയേക്കാള്‍ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് നാടകത്തില്‍നിന്നാണ്. അന്തിമമായ ആത്മരതി ലഭിക്കുന്നത് അരങ്ങില്‍ നിന്നാണ്. കാണികളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോള്‍ അത് അഭിനേതാവില്‍ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കും. സിനിമയില്‍ നമ്മള്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കാണുന്നില്ല. ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്ക് ഞാന്‍ വന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ധാരാളം പണം. അത് എനിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ നല്‍കി- ഗിരീഷ് കര്‍ണാട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: girish karnad passed away, girish karnad words about actor om puri when pune film institute denied entry, girish karnad movies, filmography