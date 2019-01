മീ ടൂ ക്യാംപെയ്ന്‍ പ്രമേയമാക്കി പുറത്തു വന്ന ഗില്ലെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പരസ്യത്തിനെതിരെ ഡിസ്ലൈക്ക് പെരുമഴ പെയ്യിച്ച് ആരാധകര്‍. യൂട്യൂബിലെ രണ്ടു മിനിട്ടോളം ദൈര്‍ഘ്യം വരുന്ന പരസ്യ ചിത്രത്തിനു കീഴെ ലൈക്കുകളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഡിസ്ലൈക്കുകളാണ്.

ദ ബെസ്റ്റ് മെന്‍ ക്യാന്‍ ഗെറ്റ് എന്ന വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ടാഗ് ലൈനില്‍ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ദ ബെസ്റ്റ് മെന്‍ ക്യാന്‍ ബി എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് പരസ്യം. സ്ത്രീക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്നു പറച്ചിലുകളില്‍ക്കൂടി ലോകമൊട്ടാകെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായ മീ ടൂ ക്യാമ്പെയ്‌നെ അനുകൂലിച്ചെത്തിയതിനു പരസ്യത്തെ പ്രശംസിച്ചും നിരവധി പേരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പമാണ് ഒരു ക്യാമ്പെയ്ന്‍ മട്ടിലുള്ള ഈ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം.

പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റങ്ങളെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്ന പരസ്യം കണ്ട് ഇനി ഗില്ലറ്റ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കുകയില്ല എന്നു വരെ കമന്റു ചെയ്തവരുണ്ട്. പുരുഷന്‍മാരുടെ നിലപാടുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നു തുറന്നു പറയുന്ന പരസ്യം ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗാണ്ടയുമായി പുറത്തിറക്കിയതാണോ എന്നു വരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. തീര്‍ച്ചയായും ഇത്തരമൊരു പരസ്യത്തിനു പിന്നില്‍ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാമെന്നും കമന്റുകളുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങി മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ പരസ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലാവുകയും ചര്‍ച്ചാവിഷയമാവുകയുമായിരുന്നു.

ലണ്ടനിലെ കിം ഗെഹ്‌റിഗ് ആണ് ഗില്ലെറ്റിനു വേണ്ടി പുതിയ പരസ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിലെ സംസച്ച് ആണ് കിമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി.

