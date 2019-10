ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചെന്നുകരുതി അടുത്തതിനു സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തുന്നത് അത്ര എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് നടിയും സംവിധായികയുമായ ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്. ''നിങ്ങള്‍ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനോ സംവിധായികയോ ആണെങ്കില്‍ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനായി പണം കണ്ടെത്താന്‍ ഏറെ സമയമെടുക്കും. 'ലയേഴ്സ് ഡൈസ്' മികച്ച അഭിപ്രായം നേടുകയും പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കരുതി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്ക് പണംകണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാകുമെന്ന്. പക്ഷേ, അങ്ങനെയുണ്ടായില്ല. നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയെങ്കിലും ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ സിനിമയ്ക്കായില്ല. അടുത്തതവണ അങ്ങനെയുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ'' -വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ.യ്ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഗീതു ആദ്യമായി സംവിധാനംചെയ്ത ചിത്രമായ ലയേഴ്സ് ഡൈസ് 87-ാമത് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിലേക്ക് (വിദേശഭാഷാസിനിമ വിഭാഗത്തില്‍) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, ദേശീയപുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കുകയും ഒട്ടേറെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടുകയുംചെയ്തിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായ മൂത്തോന്‍ 21-ാമത് മുംബൈ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ ഉദ്ഘാടനചിത്രമായിരുന്നു. കൂടാതെ, ടൊറോന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. നിവിന്‍ പോളിയാണ് ഈ സിനിമയില്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. 'മൂത്തോനി'ലെ നിവിന്‍ പോളിയെ പ്രേക്ഷകര്‍ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ആശങ്കകളേതുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഗീതു പ്രതികരിച്ചു. മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും സംവിധാനംചെയ്ത സിനിമ നവംബറില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

