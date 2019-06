മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് റാഞ്ചിയില്‍ യുവാവിനെ ആള്‍കൂട്ടം മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ ചര്‍ച്ചായായിരുന്നു. മര്‍ദനത്തിനിടെ യുവാവിനെകൊണ്ട് ജയ് ശ്രീറാം വിളിപ്പക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ച്ചയായി ഏഴ് മണിക്കൂറോളം മര്‍ദനത്തിന് ഇരയായാണ് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഷംസ് തബ്രീസ് (24) ആണ് എന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ പേര്. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഖര്‍സ്വാനില്‍ ജൂണ്‍ 18 ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയും പ്രചരിച്ചു. അന്ധനായ ഒരു മുസ്ലീം വൃദ്ധനെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം വിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് സിനിമാതാരവും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ഖുശ്ബു രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫറും നടിയുമായ ഗായത്ര രഘുറാം.

ഞാന്‍ ഇത്തരം വീഡിയോകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. ഇവ അസ്വാസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. ക്യാമറക്ക് പിന്നില്‍ നിന്ന് ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് വിളിക്കുന്നവര്‍ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. സത്യം എന്താണെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കരുത്- ഗായത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗായത്രിക്കെതിരേ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ രംഗത്തെത്തി. സത്യം എന്തെന്ന് അറിയാത്തത് ഗായത്രിക്ക് മാത്രമാണെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൃത്യമായി എല്ലാം അറിയാമെന്നും ചിലര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

