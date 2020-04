കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമ കണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സംവിധായകൻ ​ഗൗതം മേനോൻ. ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമ കാണാമെങ്കിലും താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകൾ കാണരുതെന്ന് ഗൗതം മേനോന്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി രാമനാഥപുരം ജില്ലാ എസ്പി വരുണ്‍ കുമാര്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലാണ് ഗൗതം മേനോന്‍ തന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കർശനമായി ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കരുതെന്നും ഗൗതം മേനോന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍‌‍ത്തു.

ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമകള്‍ കാണാം, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം. എന്നാൽ തന്റെ സിനിമകളായ 'അച്ചം യെന്‍ബതു മതമൈയാത', 'യെന്നൈ അറിന്‍താല്‍' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണരുതെന്ന് ഗൗതം പറയുന്നു. അതില്‍ യാത്രാ രം​ഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ​ഗൗതം മേനോൻ അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത്.

'അച്ചം യെന്‍ബതു മതമൈയാത'യിൽ സിമ്പുവിന്റെ കഥാപാത്രം കാമുകിയായെത്തുന്ന മഞ്ജിമക്കൊപ്പം ബുള്ളറ്റിൽ യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. 'യെന്നൈ അറിന്താലി'ൽ ചിത്രത്തില്‍ അജിത്തും ബേബി അനിഘയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നും ഗൗതം മേനോൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ സൂര്യ നായകനായെത്തിയ വാരണം ആയിരം കാണാമെന്ന് ​ഗൗതം മേനോൻ പറയുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. കാമുകിയുടെ മരണശേഷം സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ​ഗൗതം മേനോന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട ആരാധകരിൽ ചിലർ സംശയവുമായി രം​ഗത്തെത്തി. വാരാണം ആയിരത്തിലും സൂര്യ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രം​ഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കമന്റുകൾ.

Content Highlights: Director Actor Gautham Vasudeva menon asks fans to not watch yennai arindhaal acham enbathu madamaiyada during lock bdown, Covid 19, Corona Out Break, suggests Vaaranam Aayiram, Suriya, Ajith, Simbu