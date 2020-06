വലിയ നിരൂപകപ്രശംസ നേടിയ തമിഴ് സിനിമയാണ് ധനുഷും മഞ്ജു വാര്യരും ഒന്നിച്ച അസുരന്‍. വെട്രിമാരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അസുരന്റെ തെലുങ്ക് പതിപ്പിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. 'നരപ്പ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാന്ത് അഡലയാണ്.

പ്രിയാമണിയും വെങ്കടേഷുമാണ് മരപ്പയില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നരപ്പയുടെ സുന്ദരമ്മയുടെ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കലൈപുലി എസ്. താനുവും സുരേഷ് ബാബുവും ചേര്‍ന്നാണ് മരപ്പയുടെ നിര്‍മാണം. ആദ്യമായാണ് വെങ്കടേഷും പ്രിയാമണിയും ഒരു സിനിമയില്‍ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത്. ശ്യാം കെ നായിഡു ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് മണി ശര്‍മയാണ്.

തമിഴില്‍ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു അസുരന്‍. അതിലെ അഭിനയത്തിന് വലിയ കയ്യടിയും പ്രശംസയുമാണ് മഞ്ജുവിന് ലഭിച്ചത്. ധനുഷ് സിനിമയില്‍ ഡബിള്‍ റോളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തമിഴില്‍ നിന്നും ചില വ്യത്യാസങ്ങളോടെയാണ് തെലുങ്കില്‍ അസുരന്‍ വരുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: First look poster of Priyamani in Marappa, telugu remake of Asuran released