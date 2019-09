അന്തരിച്ച തമിഴ്നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നടിയുമായ ജയലളിതയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഗൗതം മേനോനും പ്രശാന്ത് മുരുകനും ഒരുക്കുന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പുറത്ത്. ക്വീന്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വെബ് സീരിസില്‍ രമ്യാ കൃഷ്ണനാണ് ജയലളിതയായി വേഷമിടുന്നത്.

ജയലളിതയുടെ ബാല്യകാലം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളിയായ അനിഘ സുരേന്ദ്രനാണ്. ഗൗതം മേനോന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത എന്നൈ അറിന്താല്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അനിഘ വേഷമിട്ടിരുന്നു.

ജയലളിതയുടെ ആദ്യകാല (ബാല്യം, കൗമാരം) ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകള്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രശാന്ത് മുരുകനാണ്. സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത് ഗൗതം മേനോനാണ്.

എന്നൈ നോക്കി പായും തോട്ട എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിന് ശേഷം ഗൗതം മേനോന്‍ വെബ് സീരിസിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ധനുഷ്, മേഘ്ന ആകാശ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന എന്നൈ നോക്കി പായും തോട്ട സെപ്തബര്‍ 12 അല്ലെങ്കില്‍ 13 ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

