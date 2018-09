പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് നടിയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയ മേധാവിയുമായ ദിവ്യ സ്പന്ദനയ്ക്കെതിരേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ദിവ്യക്കെതിരേ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിന് പുറകെ വീണ്ടും മോദിയെ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദിവ്യ.

ഇത്തവണയും ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ദിവ്യയുടെ പരാമര്‍ശം. തന്നെ പിന്തുണച്ചവര്‍ക്ക് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഇഷ്ടപെടാത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത തവണ ട്വീറ്റ് മികച്ചതാക്കാമെന്നും കുറിച്ച ദിവ്യ പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളന്‍ ആണ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ദിവ്യയുടെ ട്വീറ്റ്

'നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വളരെയധികം നന്ദി...ട്വീറ്റ് ഇഷ്ടപെടാത്തവരോട് ഞാനെന്ത് പറയാനാണ്? അടുത്ത തവണ ഞാന്‍ അത് മികച്ചതാക്കാം..ഇന്ത്യ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തെ അകറ്റി നിര്‍ത്തണം. അത് പഴകിയതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ്..എനിക്കെതിരേ എഫ്.ഐ.ആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തവരോട്, പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണ്'..ദിവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു



റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ കരാര്‍ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ദിവ്യക്കെതിരേയുള്ള കേസിന് വഴിവച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ മെഴുകു പ്രതിമയുടെ നെറ്റിയില്‍ കള്ളന്‍ എന്നെഴുതുന്ന ഫോട്ടോയാണ് 'കള്ളന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മിണ്ടാതിരിക്കൂ' എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ ദിവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകനും അഭിഭാഷകനുമായ സയിദ് റിസ്‌വാന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 67 (ഐ.പി സി124 A 9) പ്രകാരമാണ് ദിവ്യയ്ക്കെതിരേ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

Content Highlights : FIR against Divya Spandana for posting 'offensive photo' of Modi on Twitter Tweets 'PM Chor' Again