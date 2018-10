കോട്ടയം: ചലച്ചിത്ര ചിത്രസംയോജകന്‍ റഹ്മാന്‍ മൊഹമ്മദ് അലി (30) അന്തരിച്ചു. പനി ബാധിച്ച് കോട്ടയത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു അന്ത്യം.

പാപ്പി അപ്പച്ച എന്ന സിനിമയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ റഹ്മാന്‍ 'ആകാശവാണി', 'ജോ ആന്റ് ബോയ്', 'കളി', 'ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശം ആണ് അവസാനമായി എഡിറ്റിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ചിത്രം. ഷാനില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രീകരണം തുടരുന്ന പേരിടാത്ത ചിത്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു മരണം.

കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് പനി ബാധിച്ചത്. രോഗം ഭേദമായതിനുശേഷം തുര്‍ക്കി യാത്ര നടത്തി. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയശേഷം വീണ്ടും പനി ബാധിക്കുകയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പരേതനായ മൊഹമ്മദ് അലിയുടെയും നസീമയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരി: ബിസ്മി.

Content Highlights: film editor rahman mohammed passed way joe and the boy kali akasavani