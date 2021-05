കോവിഡ്‌ വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് ബോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ ഫറാ ഖാന്‍ അലി. പരിഹാസരൂപേണയാണ് ഫറാ ഖാന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ റാലികള്‍ ബാക്കിയുണ്ടോയെന്നും അങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കാണാനും കേള്‍ക്കാനും വന്നാലോ എന്നാണ് ഫറ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ ഓക്‌സിജന്‍ ദൗര്‍ലഭ്യത്തെക്കുറിച്ചും ട്വീറ്റില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്

'ഇനി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ റാലികള്‍ ബാക്കിയുണ്ടോ? ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് വച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാലോ. ഓക്സിജന്‍ ക്ഷാമം കാരണം ദിനം പ്രതി മരണങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നു. ആശുപത്രികളില്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ കൂടി വരുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നില്ല- ഫറ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Any more political rallies happening? Asking because maybe the PM will show up to address his people as he doesn’t seem it prudent to show up to check on the ill and dying that are collapsing every second due to lack of oxygen and healthcare facilities 🤔 #intimesofcovid