ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ആരാധകരുടെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ച് ദൂര്‍ദര്‍ശനില്‍ പുനര്‍സംപ്രേഷണം തുടരുന്ന മഹാഭാരതം സീരിയലിന്റെ ട്രോളുകളാണിപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ നിറയെ. ദ്വാപര യുഗത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എയര്‍ കൂളര്‍ കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി ഇരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

നടന്‍ മുകേഷ് ഖന്നയുടെ കഥാപാത്രമായ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്‍ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് ആരാധകര്‍ കൂളര്‍ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് ഇതില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

മുന്‍പ് വെബ് സീരിസായ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോണ്‍സില്‍ സ്റ്റാര്‍ബക്‌സ് എന്ന പ്രശസ്തമായ കോഫി കപ്പ് കണ്ടതും സ്റ്റീല്‍ ഫ്‌ലാസ്‌ക് കണ്ടതും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രതികൂലിച്ചും അനുകൂലിച്ചും അന്ന് നിരവധിപേരാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്.

Bhishma Pitamah using Air Cooler 😂



Oh bhai maro mujhe maro pic.twitter.com/rn0ZKweVvB — Saiyaara 🎧 (@BeingKushSharma) April 21, 2020

ഇപ്പോള്‍ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ കൂളറിന് മുന്‍പില്‍ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ലെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഈ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കൂളറല്ല പകരം പുറകിലുള്ള തൂണിന്റെ ഡിസൈനാണെന്നാണ് ചിലര്‍ പറയുന്നത്.

Starbucks cup in GOT is nothing as compared to the cooler for Bhisma Pitamaha in #Mahabharat 🙏🏻 pic.twitter.com/2uJUNItnzK — C O N F U J I T (@SurajitTweet) April 23, 2020

ചിത്രം പകുതി വെട്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും മുഴുവന്‍ കണ്ടാല്‍ ബോധ്യമാകുമെന്നും മറ്റു ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആവശ്യമില്ലാതെ ട്രോളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആളുകളുടെ പ്രധാന പണിയെന്നും പലരും ഇതിന് കമ്മന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Its a pillar design.. Not cooler.. pic.twitter.com/DIKGYYYTxG — Pcinpocket (@pcinpocket) April 23, 2020

That is d design of the pillar and not a cooler pic.twitter.com/bF24VoYUP6 — yog mishra योग मिश्रा (@yogthemachete) April 23, 2020

Content Highlights: Fans tweet photo of Bheeshm pitamah in Mahabharath using cooler, says GOT is nothing