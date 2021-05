സെല്‍ഫി ചോദിച്ച് തനിക്കരികിലെത്തിയ ആരാധികയോട് പുഷ് അപ്പ് എടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നടനും മോഡലുമായ മിലിന്ദ് സോമന്‍. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ വിവരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവയ്ച്ചത്.

റായ്പൂരില്‍ വച്ച് നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തെരുവില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തനിക്കരികില്‍ വന്ന് സെല്‍ഫി ചോദിച്ചു. പത്ത് പുഷ്അപ്പ് എടുത്താല്‍ സെല്‍ഫി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാമറ ഓണ്‍ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ അവര്‍ പുഷ് അപ്പ് ആരംഭിച്ചു. അവര്‍ സാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും അതൊന്നും ഒരു ഒഴിവ് കഴിവായി പറഞ്ഞില്ലെന്നും മിലിന്ദ് സോമന്‍ കുറിച്ചു.

ഈ വിഷയത്തില്‍ മിലിന്ദ് സോമനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒട്ടനവധിപേര്‍ രംഗത്ത് വന്നു. പുഷ് അപ്പ് എടുപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും ആ സ്ത്രീയുടെ ആത്മവിശ്വാസം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സെല്‍ഫിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ നടുറോട്ടില്‍ പുഷ്അപ്പ് എടുപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു.

