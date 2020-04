തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ മോഹൻലാലിനെതിരേ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ്.

മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലെ ഒരു ദൃശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ''തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മോഹൻലാൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് അന്തരിച്ചു'' എന്ന തരത്തിൽ ഒരാൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി.

വാർത്ത വെെറലായതോടെ കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയായിരുന്നു പരാതി. സംഭവം എ.ഡി.ജി.പി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള പോലീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ മാ‍ത‍‍ൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: fake news against Mohanlal, corona Outbreak, Kerala Police to investigate the case